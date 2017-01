IJsselmeervogels test Trinidadiaan

1



17 januari 2017 11:26



In haar zoektocht naar versterking voor de voorhoede is IJsselmeervogels uitgekomen bij Cameron Roget. De 26-jarige voormalig jeugdinternational van Trinidad & Tobago is transfervrij.



,,Cameron loopt de komende één à twee weken stage om een contract te verdienen. Eventueel al voor dit seizoen'', geeft de technische commissie aan. ,,Vanavond speelt hij mee tegen Jong De Graafschap."



Er is inmiddels al wel een aardig beeld van de aanvaller. ,,Cameron kan uit de voeten als rechtshalf en rechtsbuiten en zou eventueel ook in de spits kunnen spelen.''