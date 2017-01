Van den Meiracker (FC Lienden) niet tegen Spakenburg

Danny van den Meiracker.



17 januari 2017 9:58



De overgang van Danny van den Meiracker van Spakenburg naar FC Lienden is maandagavond bekrachtigd. Voor de spits, die bij de blauwen op een zijspoor was gezet, worden deze week de overschrijvingspapieren ingeleverd bij de KNVB.



Saillant detail is dat Spakenburg op zaterdag 28 januari op bezoek gaat op sportpark De Abdijhof. Als onderdeel van de deal is wel meegenomen dat Van den Meiracker in die onderlinge ontmoeting niet zal meespelen, laat een woordvoerder van Spakenburg weten.