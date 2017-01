Holocaust-herdenking in Nijkerk

Wolfgang Kotek is ook aanwezig.



16 januari 2017



Op vrijdag 27 januari a.s. is er in Nijkerk een bijeenkomst ter herdenking van de Holocaust. Het is dan precies 72 jaar geleden dat concentratiekamp Auschwitz werd bevrijd. Deze dag is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale Holocaust Herdenkingsdag.



Christenen voor Israël organiseert voor de zesde keer een herdenkingsbijeenkomst. Deze vindt plaats in de Goede Herderkerk aan het Willem Alexanderplein 14 in Nijkerk en duurt van 13.00 uur tot circa 15.00 uur.

Iedereen is welkom, graag van tevoren aanmelden, per e-mail: bijeenkomst@cvi.nl of telefonisch: 033-2458824. Sprekers zijn Holocaustoverlevende Wolfgang Kotek, kunstenares Jip Wijngaarden en historicus Bart Wallet. De muzikale omlijsting wordt gedaan door Moniek de Leeuw (viool) en Ilse Roskam (accordeon), beiden lid van de Balcony Players.