IJsselmeervogels doet goede zaken

14 januari 2017 16:54



IJsselmeervogels heeft goede zaken gedaan aan het begin van de tweede seizoenshelft. Thuis wonnen de rooien van directe concurrent ASWH en koploper FC Lisse ging onderuit tegen Jong FC Volendam.



Een geconcentreerd IJsselmeervogels had de overhand in een niet bijster hoogstaande wedstrijd. Na twintig minuten scoorde Ralph Hovestad de 1-0. Niet veel later raakte Sherwin Grot de lat.



In de tweede helft ging het niveau flink naar beneden. Shanon Carmelia wist dit te doorbreken en verdubbelde de voorsprong met een mooi afstandsschot. Hierna waren er kansen over en weer, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar. De achterstand op koploper Lisse is nu twee punten.