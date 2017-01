Eemdijk gelijk tegen hekkensluiter

1



14 januari 2017 16:23



Eemdijk is de tweede seizoenshelft begonnen met een gelijkspel. Op bezoek bij hekkensluiter ASV Dronten werd het 3-3.



De gasten schoten uit de startblokken en misten twee grote kansen. Dronten leek niet onder de indruk en opende na vijf minuten de score. Pas vlak voor rust deed Wouter Bout wat terug.



Na de thee kwam de thuisploeg opnieuw op voorsprong. Fouad Belarbi bracht Eemdijk op gelijke hoogte; 2-2. In de slotfase kwam Eemdijk zelfs op voorsprong door Argjend Selimi. Toch ging het nog mis voor de groenen. In de blessuretijd kreeg Eemdijk een penalty tegen en moest het genoegen nemen met een gelijkspel.