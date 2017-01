Kraker op de Westmaat

1



14 januari 2017 11:21



Op de eerste wedstrijddag na de winterstop staat er in de Derde Divisie direct een kraker op het programma. Nummer drie IJsselmeervogels ontvangt nummer twee ASWH.



Om in het spoor te blijven van koploper FC Lisse is voor beide ploegen winst noodzakelijk. In de heenwedstrijd in Hendrik-Ido-Ambacht werd IJsselmeervogels met 4-2 kansloos van de mat ’geblazen’. Tijd voor revanche, temeer als ook de smadelijke 2-0-nederlaag tegen SteDoCo in de laatste wedstrijd voor de winterstop in ogenschouw wordt genomen.



Het duel op de Westmaat begint om 15.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Derya Serik uit Deventer, die eerder dit seizoen IJsselmeervogels-Rijnsburgse Boys floot. Een wedstrijd waarin hij maar liefst acht keer geel en twee keer rood trok.