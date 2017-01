Eemdijk brengt bezoek aan hekkensluiter

1



Reageer



0 reacties



14 januari 2017 10:34



Eemdijk gaat op de tweede zaterdag in januari op bezoek bij de hekkensluiter in de hoofdklasse B, ASV Dronten.



De ploeg uit de polder heeft slechts twee punten vergaard in vijftien duels en bungelt troosteloos onderaan. Eemdijk heeft achttien punten meer en staat zes posities hoger op de ranglijst.



Winst in Dronten lijkt logisch, maar Eemdijk zal er wel voor moeten gaan. In de eerste wedstrijd van het seizoen won Eemdijk op De Vinken met 4-3 van deze opponent. En dat ging moeizamer dan verwacht en gehoopt.



Het duel in Dronten begint om 14.30 uur en word geleid door Gerlof Gils uit het Groningse Winschoten.