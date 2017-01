Aileen de Graaf strandt in halve finale

Aileen de Graaf. (foto: De Graaf-Koelewijn)



13 januari 2017



Aileen de Graaf is evenals vorig jaar gestrand in de halve finale van het WK darts. De als derde geplaatste Bunschotense verloor met 2-0 van nummer twee Lisa Ashton.



De Graaf startte zwak aan de partij. Ze verloor de eerste door Ashton begonnen set kansloos met 3-0.



In de tweede set was het de beurt aan De Graaf. Ook in deze set was de Bunschotense niet opgewassen tegen de sterk gooiende Engelse. Ze won met veel moeite nog de eerste leg, maar moest daarna het initiatief aan Ashton laten: 3-1.