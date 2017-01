Eerste nieuweling voor Eemdijk

1



13 januari 2017 12:48



Eemdijk heeft de eerste nieuwe speler voor volgend seizoen vastgelegd. De 26-jarige Evert Brouwers komt over van zondagderdeklasser SV Zeist en speelde in het verleden ook voor FC Utrecht en AGOVV.



,,Evert is een tweebenige aanvaller die op meerdere posities voorin uit de voeten kan. Hij heeft zijn voetbalopleiding genoten bij FC Utrecht en bezit ervaring met voetballen op hoog niveau. Meerdere clubs waren geïnteresseerd en we zijn dan ook blij dat hij gekozen heeft voor Eemdijk. Wij zien in Evert een speler die goed bij de club past waar we hopelijk veel plezier aan gaan beleven’’, zegt Hans de Graaf, bestuurslid technische zaken op de website van de club.



Evert Brouwers maakte in het seizoen 2010-2011 zijn debuut voor FC Utrecht en vertrok twee seizoenen later naar AGOVV. Vanwege het faillissement van de Apeldoornse club,verkaste hij halverwege het seizoen naar het toen in de hoofdklasse spelende DOVO en speelde 1,5 jaar in Veenendaal. Daarna speelde hij een seizoen voor SDC Putten. Vanwege een studie was de aanvaller Brouwers niet langer in staat om te blijven spelen voor Putten. Daardoor koos Evert voor het in zijn woonplaats op een lager niveau spelende SV Zeist. ,,Nu ik weer beschikbaar ben om op zaterdag te kunnen voetballen weer proberen op een hoger niveau.’’