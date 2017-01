Schoolhandbaltoernooi in De Kuil

1



13 januari 2017



Zaterdag spelen ongeveer tweehonderd leerlingen van de plaatselijke basisscholen om het handbalkampioenschap van de gemeente Bunschoten. Plaats van handeling van de 28ste editie van het HVBS schoolhandbaltoernooi, dat dit jaar wordt gesponsord door Bos Makelaardij, is sporthal De Kuil.



Mede door de successen van de handbaldames van Oranje, met plaatsgenote Angela Malestein als één van de speelsters, is de populariteit van handbal weer aan het toenemen. In Bunschoten wordt de handbalsport beoefend bij HVBS.



De plaatselijke handbalvereniging probeert door middel van onder meer het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi voor de plaatselijke basisscholen zoveel mogelijk kinderen uit de groepen 7 en 8 te laten kennismaken met handbal.

Zaterdag 14 januari strijden elf scholen bij de meisjes en tien scholen bij de jongens om de (wissel)trofees en een plaats op de regionale schoolhandbalkampioenschappen.



Het toernooi begint om 9.00 uur met de poulewedstrijden voor de meisjes. Het ochtendgedeelte wordt om circa 12.30 uur afgesloten met de finale bij de meisjes en aansluitend de prijsuitreiking. Titelverdediger bij de meisjes is De Ark.



De jongens starten om 13.00 uur met hun toernooi, waarbij De Wegwijzer de wisselbeker verdedigt.



Meer informatie over het toernooi is te vinden op de website van HVBS (www.hvbs.nl).