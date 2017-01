Cristian Supusepa per direct inzetbaar

1



12 januari 2017 18:50



Cristian Supusepa is door de KNVB vrijgegeven om voor Spakenburg uit te komen. Zaterdag is hij al inzetbaar tegen HHC Hardenberg.





De linksback speelde het laatste jaar bij Sparta Rotterdam. Daarvoor speelde de verdediger één seizoen bij CSKA Sofia uit Bulgarije en vier seizoenen bij eredivisionist ADO Den Haag. Bij ADO Den Haag speelde Supusepa in totaal 60 wedstrijden. De 27-jarige verdediger doorliep zijn jeugdopleiding bij Ajax. Daarnaast speelde hij ook in alle jeugdelftallen van het Nederlands elftal.



Supusepa vervangt de geblesseerde Matthijs Blijham, die tijdens een wintersportvakantie zijn sleutelbeen brak.