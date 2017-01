Aileen verslaat wereldkampioene

Aileen de Graaf. (foto: De Graaf-Koelewijn)



12 januari 2017 16:51



Aileen de Graaf heeft de halve finale bereikt op het wereldkampioenschap darts. De Spakenburgse wist in twee sets af te rekenen met titelverdedigster Trina Gulliver.



In de eerste leg wist Aileen haar tegenstandster direct te breken, waarna ze vervolgens vrij eenvoudig doorstoomde naar de winst in de eerste set.

De tweede set mocht Aileen zelf beginnen. De nummer één van de wereld werd direct gebroken, maar reageerde sterk, pakte direct weer het initiatief in de leg van Gulliver en brak terug tot 1-1 in legs. Met de nodige moeite maakte ze 2-1, waarna Gulliver met mogelijk nog meer moeite op 2-2 kwam. De beslissende leg van de tweede set mocht Aileen beginnen en na een sterke leg gooide ze zich via dubbel achttien naar de plaats bij de laatste vier.



In de halve finale moet Aileen de Graaf het opnemen tegen Lisa Ashton.