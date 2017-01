Connor en De Graaf langer bij IJsselmeervogels

1



12 januari 2017 15:57



IJsselmeervogels heeft de contracten van linksback Christopher Connor en spits Wouter de Graaf met een seizoen verlengd.



De in Amersfoort woonachtige Christopher Connor schoof in maart 2016 door naar de A-selectie, na al enkele jaren in de jeugdopleiding van de rooien te hebben gespeeld.



Hetzelfde gold destijds voor Spakenburger Wouter de Graaf die eveneens in maart 2016 doorschoof, maar dan vanuit de B-selectie.