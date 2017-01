Keeperstalent naar A-selectie IJsselmeervogels

1



12 januari 2017 15:21



Jan van Willige maakt volgend seizoen deel uit van de A-selectie van IJsselmeervogels.



De 17-jarige doelman maakte vorig seizoen nog deel uit van de B1. Van Willige maakte in januari 2016 al zijn officieuze debuut in het eerste, in de met 7-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Nieuw-Utrecht. Dit seizoen speelt de jonge keeper in JO19-1, maar traint hij al dikwijls mee met de A-selectie van Sandor van der Heide.



Daartegenover staat het vertrek van Boy Mulder. De doelman gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. De 22-jarige Mulder kwam in de zomer van 2014 over van Zuidvogels 2 en knokte zich via het tweede elftal in de A-selectie. De afgelopen twee seizoenen maakte hij deel uit van de A-selectie maar kwam in geen enkele officiele wedstrijd tussen de lijnen.