En Passant strikt toptalent

Anna-Maja Kazarian in actie op het WK jeugd in Rusland. (foto: Susan Polgar)



12 januari 2017 16:42



Anna-Maja Kazarian komt de gelederen van En Passant versterken. De 16-jarige Haagse geldt als een van de grootste damestalenten in Europa en maakt deel uit van de nationale selectie.



Kazarian, met Georgische ouders en in Nederland geboren, heeft al bewezen over groot talent te beschikken. Pas zestien jaar oud heeft ze al diverse prijzen op haar palmares staan, met als hoogtepunt het Europees Kampioenschap voor meisjes onder 16. Met haar huidige rating van 2259 is ze sterk genoeg om aan de staartborden in de Meesterklasse haar punten te kunnen pakken. Volgens grootmeester Hans Ree is Kazarian ‘begaafd en bloedfanatiek’. In september kwam ze al uit voor Oranje op de Olympiade.