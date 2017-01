Geldboete voor bezit pepperspray

1



Een 24-jarige man uit Litouwen die in Bunschoten is betrapt met een busje pepperspray, is veroordeeld tot een boete van 350 euro.



Als de verdachte die boete niet betaalt, moet hij zeven dagen de cel in.



