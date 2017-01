Hamburger La Plaza derde van Nederland

1



12 januari 2017



Raymon Ebing van SnackSalon La Plaza is met de creatie Dutch Angus Burger op de derde plaats geëindigd tijdens de vakwedstrijd De Lekkerste Hamburger van Nederland.



Opdracht van de wedstrijd was het ter plaatse bereiden en serveren van vier identieke hamburgers. Daarnaast moest er één losse hamburger (alleen vlees, bereid en in vieren gedeeld) gepresenteerd worden. Aan de wedstrijd deden veertien finalisten mee.



Vincent Kuik de Rijk, werkzaam bij Kwalitaria Lekkerrr in Amersfoort, won met zijn hamburger Kei Lekkerrr de wedstrijd.