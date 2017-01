Spraakmakende zaak tegen Bunschoter aangehouden

1



11 januari 2017 14:0



De 57-jarige Bunschoter die verdacht wordt van geweldsdelicten en een zedendelict moest vanmorgen tijdens een pro-formazitting in Utrecht voor de rechter verschijnen. Opvallend was dat enkele verdachtmakingen op losse schroeven kwamen te staan, waaronder het zedendelict en de twee pogingen tot doodslag.



Het Openbaar Ministerie werd door de rechter gelast op korte termijn het onderzoek af te ronden. Men krijgt hiervoor nog de tijd tot elf dagen voor de volgende zitting op 22 februari. Tot die tijd blijft de verdachte vastzitten en moet hij op last van de rechter geobserveerd worden in het Pieter Baan Centrum.



