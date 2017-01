Eemdijk ontmoet Montfoort in districtsbeker

1



10 januari 2017 20:5



Eemdijk speelt in de derde ronde van het districtsbekertoernooi thuis tegen Montfoort. Deze wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 23, woensdag 24 of donderdag 25 januari.



Montfoort, dat in de vorige rondes afrekende met PVCV (4-0) en ZSGOWMS (1-0), komt uit in de eerste klasse A. De voormalig Topklasser die onder leiding staat van trainer Renato Dijksterhuis is daarin halverwege de nummer zeven. Eemdijk speelt een niveau hoger en is in de hoofdklasse B tiende.



De finale van het bekertoernooi wordt gespeeld op zaterdag 20 mei.