Aileen de Graaf woensdag weer in actie

10 januari 2017 15:23



Aileen de Graaf speelt woensdag haar kwartfinalepartij op het wereldkampioenschap darts. De Spakenburgse, die zaterdag vrij eenvoudig afrekende met Rachel Brooks, neemt het in het middagprogramma op tegen titelverdedigster Trina Gulliver.



Naar verwachting zal Aileen een zware kluif krijgen aan Gulliver. De 47-jarige Engelse is immers tienvoudig wereldkampioene. Van 2001 tot en met 2011 stond ze steevast in de finale, die ze enkel in 2008 en 2009 verloor. Daarna won ze ook in 2016.