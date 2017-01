Spakenburg oefent tegen VVOG

1



10 januari 2017 10:5



Spakenburg speelt vanavond de laatste wedstrijd in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De blauwen treden op eigen veld aan tegen VVOG.



Het duel met de Derdedivisionist uit Harderwijk is de eerste onder het nieuwe trainersduo Arnold Klein en Tijs Schipper. Klein schoof zaterdag door na het ontslag van Hans van de Haar en Schipper werd maandag aan de staf toegevoegd. Schipper had Spakenburg begin deze eeuw al twee onder zijn hoede en werd één keer kampioen.



De wedstrijd Spakenburg - VVOG begint om 20.00 uur.