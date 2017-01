Spakenburg zet Schipper naast Klein

Tijs Schipper (rechts) maakt kennis met de spelers. (foto's: de Bunschoter)

Training onder leiding van Schipper en Arnold Klein.



9 januari 2017



Spakenburg weet van aanpakken. De club heeft twee dagen na het ontslag van trainer Hans van de Haar oude bekende Tijs Schipper teruggehaald. Schipper, die de club in 1999-2000 en 2000-2001 al onder zijn hoede had, gaat met interim-trainer Arnold Klein werken 'op basis van gelijkwaardigheid'.



