Transgender spreekt bij Passage

De eerste bijeenkomst van christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging Passage in het nieuwe jaar is op dinsdag 10 januari in een zaal van de Adventkerk. Het programma begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).



Uit de notulen van zo’n zestig jaar geleden is gebleken dat de toenmalige vrouwenbond hier ter plaatse, nu Passage geheten, diverse maatschappelijke onderwerpen behandelde. Er werden zelfs artsen vanuit het UMC gevraagd om moderne medische kwesties hier onder de aandacht te brengen. De vrouwen waren eertijds mondig en modern en schuwden de veranderingen in de samenleving niet.

,,Aanstaande dinsdagavond bespreken we ook geen alledaags onderwerp’’, zegt secretaris Maria Dijkhuizen. ,,Het zal gaan over een onderwerp van seksuele aard. Voor deze avond is Paula Vennix (voorheen Paul Vennix) van de vereniging Genderdiversiteit uitgenodigd. Zij zal spreken over transgender personen.’’

Paula is psycholoog/seksuoloog en heeft als sociaal seksuologisch onderzoeker diverse studies verricht op het terrein van transgenders. ,,Dit betekent dat Paula, naast de sociaal psychologische beschouwing die zij over transgender personen zal geven, ook in zal gaan op vragen die betrekking hebben op haar eigen transgender achtergrond. Iedereen - ook belangstellenden die geen lid zijn - is van harte welkom.’’