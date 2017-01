Ervaringsdeskundige in Alzheimer Café Bunschoten

1



9 januari 2017 15:7



Hoe is het om samen te leven als een van beide partners een vorm van dementie heeft?



Deze avond gaat Toos de Boer in gesprek met ervaringsdeskundige Joke. Joke haar man is een aantal jaren geleden opgenomen in een verpleeghuis. Samen gaan zij in gesprek over de afgelopen jaren tot en met nu, die in het teken staan van dementie. Daarnaast gaan ze het hebben over de rol die je als mantelzorger hebt als je naaste is opgenomen. Kan je nog steeds dingen doen, in de verzorging of begeleiding? En hoe ga je om met situaties in het verpleeghuis waar je niet zo tevreden over bent?

Belangstellenden zijn dinsdag 10 januari om 19.00 uur van harte welkom in restaurant De Mandemaaker. Het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur.

De zorg voor mensen met dementie vergt veel energie en doorzettingsvermogen. Het is voor direct betrokkenen van belang om op tijd steun en advies te vragen, zodat men goed geïnformeerd is en ervaringen kan delen.

Het Alzheimer Café biedt daartoe gelegenheid en is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners.