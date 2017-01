Happy Hour in de Kraplap

1



Reageer



0 reacties



9 januari 2017 14:27



Rikko Voorberg (35) is naast theatermaker, schrijver en NRC-columnist één van de meest opvallende theologen van Nederland.





Voorberg startte een kerk, een compleet andere kerk. ,,Een kerk zonder liturgie, zonder orgel, zonder traditie’’,aldus een woordvoerder van Happy Hour. Het werd een kerk die aantrekkelijk is voor ongelovigen; vooral ondernemers en kunstenaars. Hij ging terug naar de basis, naar hoe de kerk ooit was. Rikko zal spreken over zijn visie op de kerk, over zijn eigen PopUp-kerk en dat de kerk niet een gebouw is, maar een plek is waar mensen bij elkaar komen, waar dan ook, dus ook in een café.’’



De avond van Happy Hour heeft een laagdrempelig karakter en is daarom interessant voor iedereen die meer wil weten van het christelijk geloof. Misschien ken je iemand die je mee zou willen nemen. De avond is daar heel geschikt voor. Iedereen is van harte welkom. Daarbij maakt het niet uit of je wel of niet gelovig bent of dat je zelfs heel kritisch bent naar het geloof toe. Happy Hour-avonden zijn geheel vrijblijvend. Je kunt gewoon gezellig naar binnenlopen.



Aanvang maandagavond 9 januari om 20.00 uur. Inloop met een heerlijke cappuccino vanaf 19.30 in café de Kraplap, Kerkstraat 81.