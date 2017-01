Jubileumweekend Eemschuumers

1



Reageer



0 reacties



10 januari 2017 14:3



Bijna is het zover. Nog een



paar dagen



en dan start het jubileumweekend van carnavalsvereniging de Eemschuumers. Vrijdag 13, zaterdag 14 én zondagmiddag 15 januari



De openingsavond van het jubileumweekend trapt aft met Henk Dissel, Stef Ekkel, René Karst, Vieze Jack en Q-Music Het Foute Uur. Dit zijn zeker niet de minste, dus het belooft een spetterende avond te worden. De deuren gaan om 20.00 uur open.



Op de tweede avond maken Ronnie Ruysdael, Henk Wijngaard en coverband Papa di Grazzi er een groot feest van. Misschien moet je een beetje bijkomen van de avond ervoor, maar deze artiesten helpen je daar graag bij. Ook op deze avond gaan de deuren om 20.00 uur open.



Zondags doen we alles nog eens dunnetjes over met een gratis feestdag voor alle leeftijden. Er zullen optredens zijn van Das Original Oktoberfest Orkest en Wolter Kroes. Deze middag duurt van 14.00 tot 18.00 uur.



Feestkleding is niet nodig voor het hele weekend, maar je gezellig humeur wel! Minimumleeftijd voor de avonden is 16 jaar en zondag is voor alle leeftijden en gratis toegankelijk. Aan de deur zijn geen kaarten te koop, dus haast je nu het nog kan naar Bruna Hoogland. Tijdens beide avonden zijn 16- en 17jarige ook van harte welkom met hun 18min-pasje, check hiervoor de site www.18mintocherin.nl



Jubileumweekend C.S. de Eemschuumers

Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 januari

Boelenhoefseweg 3, Hoogland-West.

Kaarten zijn te koop bij Bruna Hoogland

www.eemschuumers.nl