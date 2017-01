Aileen de Graaf verder op Lakeside

Aileen met enkele door haar in 2016 gewonnen bekers.



1



Reageer



0 reacties



7 januari 2017 22:33



Aileen de Graaf heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het wereldkampioenschap darts. De 26-jarige Spakenburgse was in de openingsronde van het toernooi in het Engelse Frimley Green in een matige partij met 2-0 te sterk voor Rachel Brooks.



Aileen legde de basis voor haar eerste Lakeside-overwinning in 2017 in de tweede leg van de eerste set. In de door Brooks begonnen leg pakte de Spakenburgse het initiatief met een score van 180, waarna ze het via dubbel tien afmaakte. Omdat ze haar eigen legs hield, ging de eerste set met 3-0 naar Aileen, die overigens wel een batterij aan dubbels miste.

De nummer drie van de plaatsingslijst ging door in de tweede set. Nadat ze de eerste leg nog aan Brooks moest laten, waren de daaropvolgende drie legs - met daarin onder meer een 116-finish - wel voor haar.



In de Bunschoter van vrijdag gaf ze al aan grootse plannen te hebben. ,,De eerste keer bereikte ik de laatste zestien, de tweede keer de laatste acht en vorig jaar de laatste vier. Ik ga elk jaar een stap vooruit. Nu hoop ik de finale te bereiken.’’



In de kwartfinale neemt Aileen het op tegen de Engelse Trina Gulliver.