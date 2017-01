Van de Haar: ‘Nooit eerlijke kans gehad’

Hans van de Haar.



1



7 januari 2017



Spakenburg heeft zaterdagmorgen afscheid genomen van trainer Hans van de Haar. ‘Het gebrek aan chemie tussen met name de spelersgroep en Hans’, wordt door het bestuur aangevoerd als voornaamste reden voor het ontslag.



,,Ik heb al maanden geleden aangegeven dat de selectie geïnfecteerd is door een aantal jongens. Maar daar is duidelijk niet naar geluisterd. En als ik dat dan vertaal naar waar ik voor gehaald ben… Er moest meer discipline komen, er moest een organisatie neergezet worden; daar heb ik nooit een eerlijke kans voor gehad.’’



