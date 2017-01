Danny van den Meiracker uit selectie gezet

1



7 januari 2017 14:37



Danny van den Meiracker is per direct uit de selectie van Spakenburg gezet. De aanvaller mag voorlopig zijn kunnen laten zien in de B-selectie.



De reden is dat vanuit de spelersgroep al langere tijd signalen komen over de instelling van Van den Meiracker in het veld, geeft het bestuur van de blauwen aan. ,,Dit leidt zelfs tot mindere prestaties bij zijn medespelers.’’



Van den Meiracker heeft een aflopend contract bij Spakenburg. Het lijkt hoogst onzeker dat hij volgend seizoen nog aan de blauwe kant van de Westmaat speelt.