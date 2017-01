Spakenburg ontslaat trainer Van de Haar

15-11-2015: Voetbal: FC Lienden v AFC: Lienden Hans van de Haar ( FC Lienden ). 2015 / 2016 Voetbal Amateurs Topklasse Zondag. Fotograaf: Erich Snijder.



7 januari 2017 14:27



Spakenburg heeft zaterdagochtend trainer Hans van de Haar ontslagen.



Het gebrek aan chemie tussen met name de spelersgroep en Van de Haar heeft ervoor gezorgd dat er een onwerkbare situatie is ontstaan, laat het bestuur in een verklaring weten. Het bestuur heeft onvoldoende vertrouwen dat Van de Haar het tij nog kan keren.



In de competitie bezet Spakenburg een teleurstellende negende plaats, waar gerekend was op een klassering in de top.



Van de Haar had een contract van twee jaar. Hij kwam begin van het seizoen over van FC Lienden, waar hij veel successen had.