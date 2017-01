Visbakwagen crasht door gladheid

Ravage door gladheid. (foto: Caspar Huurdeman)



7 januari 2017 10:17



De wegen zijn door sneeuw en ijzel spekglad. Dit leidt tot diverse ongelukken.



Vanmorgen om 7.50 uur crashte een Spakenburgse visbakwagen op de de A1 bij de oprit Amersfoort / Bunschoten - Spakenburg.



Nadat de verkoper al tien minuten stond te wachten op de hulpdiensten reed een personenwagen in op zijn marktwagen. Deze bestuurster raakte licht gewond.



De marktkoopman was op weg naar de markt in Zaltbommel. ,,Dat gaat hem niet meer worden’’, zei de Spakenburger teleurgesteld.



Een berger ruimde de ravage op.