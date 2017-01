An van Pijkeren op kandidatenlijst PVV

1



6 januari 2017 19:43



PVV-leider Geert Wilders heeft zojuist de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bekendgemaakt.



Op de lijst met 50 namen bezet plaatsgenote An van Pijkeren de 32ste plaats. In 2015 stapte het voormalig CDA-raadslid en kandidaat-wethouder over naar de PVV.



De PVV zit momenteel in de peilingen tussen de 29 en 36 zetels. Op woensdag 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer.



Peter Frans Koops (SVP), die sympathiseert met de SVP, komt niet op de kandidatenlijst voor.