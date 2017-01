Zeer warm, zonnig en vrij droog 2016

1



4 januari 2017 20:34



2016 was voor Nederland weer een zeer warm jaar. Met een gemiddelde temperatuur van 10,7 graden komt 2016 net in de top tien van warmste jaren sinds het begin van de metingen. Dit past in de trend van een opwarmend klimaat.



Het jaar begon met twee zachte wintermaanden. Het zeer zachte weer werd afgewisseld door iets koudere perioden. Opvallend was de langdurige ijzel begin januari in het noorden van Nederland waarvoor het KNMI code rood uit gaf.



De lente startte laat in 2016. Zowel maart als april waren koud met tot ver in april winterse buien. In mei overheerste de warmte.



De zomer was gemiddeld zeer warm en komt op de tiende plaats in de rij van warme zomers sinds 1901. Het was zonniger dan normaal, maar ook natter. Vooral de nachten waren warm. Augustus eindigde zeer warm en deze warmte zette zich voort in september, die volop zomers was. Met 17,3 graden in De Bilt was het de op twee na warmste september.



De herfstmaanden oktober en november verliepen vervolgens juist kouder dan normaal. Eind november en begin december waren vooral de nachten koud. December verliep verder zacht maar eindigde koud met mist.



2016 was zeer zonnig met landelijk gemiddeld circa 1880 uur zon tegenover 1640 uur normaal. Aan de kust scheen de zon het meest; in Zuid-Limburg het minst maar nog altijd 140 meer zonuren dan normaal.



Het was daarnaast een vrij droog jaar met landelijk gemiddeld ongeveer 758 mm neerslag tegenover 849 mm normaal. Het noorden was het droogst. In het westen en zuiden van het land was het iets natter dan normaal.