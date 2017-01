Nu aanmelden voor nominaties Paul van Vliet Award

1



4 januari 2017 18:50



Het is nu mogelijk nominaties aan te dragen voor de Paul van Vliet Award.



Deze Award - een initiatief van UNICEF Nederland en de Efteling - wordt dit jaar voor de vierde keer uitgereikt aan een organisatie die zich in Nederland op een bijzondere en vernieuwende manier inzet voor kinderen. Aanmelden kan op www.unicef.nl/paulvanvlietaward.



Elke organisatie met een bijzonder idee ter verbetering van de positie van één of meerdere kinderen, kan meedingen naar de Award. In samenwerking met de Efteling worden aan de winnaar een kunstwerk en een geldprijs van € 10.000,- voor het project ter beschikking gesteld. Op 8 maart 2017 wordt de Paul van Vliet Award voor de vierde keer uitgereikt. De prijs is in het leven geroepen naar aanleiding van het 20-jarig jubileum van Paul van Vliet als ambassadeur van UNICEF Nederland en geeft invulling aan de oproep van de kinderrechtenorganisatie om samen te bouwen aan een betere wereld voor kinderen.



Inzendingen kunnen worden ingediend tot en met 15 januari 2017. Uit de inzendingen worden vijf potentiële winnaars geselecteerd. De genomineerden mogen hun idee op 8 maart presenteren aan een jury, die nog dezelfde middag een winnaar kiest.