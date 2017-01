Inwoners kunnen op excursie bij ROVA

1



Reageer



0 reacties



4 januari 2017 17:31



Heeft u altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen bij ROVA? Dat kan!



Op vrijdagmiddag 20 januari heeft u de kans om gratis deel te nemen aan een voorlichtingsbijeenkomst en een rondleiding bij ROVA Amersfoort. Zo kunt u zien hoe uw afval wordt verwerkt.



Tijdens deze excursie krijgt u meer informatie over de historie en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van afval. Daarnaast ziet u tijdens de rondleiding op het werkterrein van ROVA onder andere hoe het gescheiden afval wordt opgeslagen en vervoerd. U wordt gebracht en gehaald door de ROVA Groenbus, de bus die rijdt op gas uit uw gft-afval.



Programma

12.30 uur: Instappen gemeentehuis Bunschoten

13.00 uur: Koffie en thee bij ROVA Amersfoort

13.10 uur: Start voorlichting en rondleiding

15.15 uur: Einde en vertrek naar Bunschoten

15.45 uur: Terug bij het gemeentehuis



U kunt zich kosteloos inschrijven voor de excursie via www.rova.nl/rondjerova. Inschrijven kan tot vrijdag 13 januari . De excursie gaat door bij minimaal vijftien aanmeldingen en er is plaats voor maximaal dertig personen. De maandag voorafgaand aan de excursie ontvangt u een bevestiging per e-mail.