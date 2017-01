Ralph Dua in lappenmand na scooterongeval

1



Ralph Dua is woensdag gewond geraakt na een scooterongeval in zijn woonplaats Amsterdam.



Een automobilist sloeg plotseling linksaf, waarna de verdediger van Spakenburg in botsing kwam en ten val kwam. Hij had last van zijn nek en een flinke schaafwond. ,,Gelukkig heb ik niks gebroken.’’



Dua moet het voorlopig rustig aan doen en is ook niet meegegaan op trainingskamp. ,,Volgende week hoop ik voorzichtig de training weer te hervatten.’’