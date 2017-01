‘Provincie bindmiddel van subregio’s en gemeenten’

1



3 januari 2017



Commissaris van de Koning Willibrord van Beek voorziet een mooi 2017 voor de regio Utrecht: ‘een jaar waarin provincie en partners door zullen gaan met doen waar we goed in zijn, tegen de stroom in zwemmend en nieuwe, spannende paden kiezend als het moet.





Kort stilstaand bij de aanslagen van de laatste tijd en het gevoel van onzekerheid dat door velen wordt geuit, riep de Commissaris op om, ondanks alles, een open geest te houden en ons niet te laten leiden door boosheid. ,,Boosheid staat een gezonde kritische houding in de weg.’’



De commissaris benadrukte de belangrijke bedrage van provincies in de regionale ontwikkeling. Als voorbeeld noemde hij de wijze waarop provincies de vluchtelingenopvang en andere opgaven hebben opgepakt, waardoor in korte tijd veel positiever tegen provincies wordt aangekeken. En recente studies wijzen uit dat provincies, verbinders bij uitstek van subregio’s en gemeenten en aanjagers van vernieuwing en cultuurverandering, nog veel werk te wachten staat. Als overzichtelijke provincie met korte lijnen is de regio Utrecht een goed voorbeeld van wat het middenbestuur kan betekenen voor de regionale samenwerking, innovatie en ontwikkeling.



Van Beek: ,,Wie een blik werpt op de partijprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezing ziet het thema samenvoeging provincie bij de meeste partijen niet meer terugkomen. Een groot verschil met een paar jaar geleden. Utrecht heeft bestuurskracht, en we hebben ervaring in het bijeenbrengen van verschillende partijen. Ik zie de provincie bij uitstek als regionaal verbinder. En… er moet minder nadruk komen op structuurverandering en meer op cultuurverandering.

Er ligt zo vlak voor de verkiezingen een flinke stapel rapporten om het binnenlands bestuur te verbeteren. Uit het rapport ‘Maak verschil’ en andere rapporten blijkt onder meer dat méér taken bij de regio’s moeten komen te liggen. Minister Plasterk zei pas geleden: ‘De toekomst ligt bij de regio's’. En ik zou willen stellen: de provincie ís die regio. Samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, zoals bijvoorbeeld de U10, de regio Amersfoort en Foodvalley, zijn belangrijke subregio’s. Om ontwikkelingen, vooral economische ontwikkelingen, te sturen, moet de provincie ertoe bijdragen dat die subregio’s goed met elkaar en met ons kunnen samenwerken.

Fysieke provinciegrenzen zijn daarbij niet belangrijk meer. Dat zien we aan succesvolle initiatieven als de Economic Board Utrecht, die Utrecht, Amersfoort en Hilversum verbindt. En het Groene Hart dat Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht verbindt. Maar ook Foodvalley, waar Utrecht en Gelderland de verbinding zoeken. Samenwerkingen die niet meer weg te denken zijn! Als regiobestuur is de provincie het bindmiddel van die subregio’s en gemeenten.’’