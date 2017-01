Commissaris zet in op kleine tot middelgrote opvanglocaties voor vluchtelingen in provincie

1



Reageer



0 reacties



3 januari 2017 15:55



Commissaris van de Koning Willibrord van Beek heeft zijn nieuwjaarstoespraak aangegrepen om - in het licht van de dramatische ontwikkelingen van het afgelopen jaar - te pleiten voor koersvastheid in Utrecht en in de rest van Nederland. ,,Laat u niet van de wijs brengen”, was Van Beeks oproep.





In zijn toespraak getiteld stond cvdK Van Beek stil bij de snelle veranderingen in de wereld en de voornaamste gebeurtenissen van 2015, een jaar van bloedige aanslagen en een sterk toegenomen vluchtelingenstroom maar ook van positieve ontwikkelingen voor Utrecht die hoop en kansen bieden voor de toekomst. Het bestuur van de provincie zal zich inzetten voor het vinden van de goede verhoudingen.



Refererend aan het verzoek van het kabinet aan gemeenten, provincies en veiligheidsregio’s, om minimaal 3000 extra opvangplaatsen voor vluchtelingen te creëren, bevestigde de Utrechtse cvdK dat samen met het COA hard wordt gewerkt aan de realisatie van opvanglocaties. Maar in de Utrechtse aanpak, voegde hij daaraan toe, heeft het de voorkeur meerdere kleine tot middelgrote locaties te realiseren en wordt dus niet ingezet op grootschalige opvang op één locatie.



Ook benutte de Commissaris zijn toespraak om het op te nemen voor de in toenemende mate respectloos bejegende en vaak zelfs bedreigde bestuurders en volksvertegenwoordigers. ,,Het is goed dat onze vertegenwoordigers en bestuurders kritisch worden gevolgd. Het is niet goed dat mensen die zich inzetten voor de publieke zaak worden afgebrand. Dat is een ondermijning die raakt aan de wortels van onze samenleving.”