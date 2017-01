Minder incidenten, wel meer geweld tegen hulpverleners tijdens jaarwisseling

1



2 januari 2017 9:40



Het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling in Nederland lag 6% lager dan vorig jaar en waren gemiddeld genomen minder ernstig van aard. Toch kijkt de politie met gemengde gevoelens terug op de afgelopen jaarwisseling. Het geweld tegen hulpverleners en andere mensen met een publieke taak nam namelijk wel toe.



De jaarwisseling van 2016-2017 kende minder incidenten dan het jaar 2015-2016. Vorig jaar werden 7.558 incidenten geregistreerd, afgelopen oud en nieuw was dat 7.114. Er was een kleine afname in ernstige incidenten, maar een toename in lichte incidenten. Wel steeg het aantal incidenten waarbij sprake was van hulpverlening aan instanties. Zo is bijvoorbeeld de assistentie bij brandweerinzet verdubbeld. Henk van Essen, plaatsvervangend korpschef, noemt dat zorgwekkend: ,,Het is onaanvaardbaar dat hulpverleners ieder jaar weer worden belemmerd bij hun werk. Deze mensen zijn er voor ieders veiligheid. Die hoor je met rust te laten. Ik vind het te bizar voor woorden dat je er blijkbaar genoegen in schept om brandweerlieden of andere hulpverleners te beletten andere mensen te helpen.’’



Het aantal aanhoudingen is met 2% licht gestegen ten opzichte van de vorige jaarwisseling. Dit betrof vooral de wat zwaardere categorieën. In 2015 werden 482 personen aangehouden, dit jaar waren het er met 492 iets meer.



Het aantal geweldsincidenten tegen politie en werknemers met een publieke taak is toegenomen. Het aandeel fysiek geweld nam gemiddeld af, maar verbaal geweld steeg. Er werd dit jaar in totaal 79 keer geweld gebruikt tegen agenten (vorig jaar was dat 59 keer) en ook het aantal incidenten tegen medewerkers met een publieke taak, zoals brandweerlieden, BOA’s van de gemeenten, ambulancepersoneel en beveiligers nam toe. Van Essen: ,,Die stijging baart ons allemaal grote zorgen. Het mag niet zo zijn dat de jaarwisseling wordt gezien als een vrijbrief om alle grenzen te buiten te gaan. We doen er als hulpdiensten alles aan om te zorgen voor veiligheid. Iedereen wil aan het eind van de nacht weer ongeschonden en met een goed gevoel naar huis. Dat geldt voor het publiek, maar ook voor alle hulpverleners die zich met ziel en zaligheid voor hun werk inzetten.'



Eén politiemedewerker raakte zwaargewond bij een aanrijding in Den Haag. Deze agent ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Bij de reanimatie van het slachtoffer werden politiemensen en ambulancepersoneel bekogeld met stenen en vuurwerk. ,,Onze gedachten gaan uit naar de gewonde collega en zijn familie. Ook de betrokken agenten wil ik sterkte wensen. Zij hebben samen met het ambulancepersoneel onder moeilijke omstandigheden moeten vechten voor het leven van onze collega. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.’’



Het eerste totaalbeeld, opgebouwd uit incidenten, aanhoudingen en geweld tegen politie en werknemers met een publieke taak, geeft de indruk dat de oudejaarsnacht vergelijkbaar is met vorig jaar. De genoemde cijfers hebben betrekking op de periode van 31 december 2016 00.00 uur tot en met 1 januari 2017 08.00 uur.