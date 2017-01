Spakenburg oefent tegen kampioen Gibraltar

1



2 januari 2017 10:51



Spakenburg belegt deze week een trainingskamp in Marbella.



De blauwen verblijven in Hotel El Fuerte, aan de boulevard van Marbella. Naast de dagelijkse training, staat er voor de selectie van Hans van de Haar dindag een vriendschappelijke wedstrijd op het programma tegen de 22-voudig kampioen van Gibraltar; Lincoln Red Imps. De ploeg uit Gibraltar versloeg afgelopen zomer in de voorronde Champions League, Celtic FC, in de heenwedstrijd.