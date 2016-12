Doelpunt Ali Akla mooiste van 2016

Het doelpunt van Ali Akla in de maak. (foto: Mark van Hardeveld)



31 december 2016 14:29



Het doelpunt van Ali Akla is verkozen tot Doelpunt van het Jaar. De 2-0 van de aanvaller van IJsselmeervogels in de KNVB-bekerwedstrijd tegen Koninklijke HFC (3-1) kreeg op de Twitterpagina van de KNVB meer stemmen dan de lob van Thomas Verheijdt (MVV, ex-IJsselmeervogels).



Lammert van Diermen (teammanager van IJsselmeervogels) legde vrijdag in de Bunschoter al uit waarom het doelpunt van Akla deze titel verdiend. ,,Ik vond dit echt een fantastische goal, gemaakt tijdens een heroïsche bekeravond op de Westmaat. Ali neemt ‘m ineens aan tussen een paar verdedigers, draait weg en poft ‘m van buiten het strafschopgebied met links strak in de kruising.''