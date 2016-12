Willem Hoolwerf onttroond op NK Afstanden

Vorig jaar pakte Willem Hoolwerf nog het goud op de massastart. (archieffoto)



30 december 2016 21:11



Willem Hoolwerf heeft zijn Nederlandse titel op het onderdeel massastart niet weten te prolongeren. De 22-jarige schaatser uit Eemdijk kwam in Heerenveen tijdens de NK Afstanden nu niet verder dan de vierde plaats.



In een afwachtende wedstrijd probeerde Hoolwerf enkele ronden voor het einde weg te komen uit het peloton. Hij kreeg echter weinig ruimte van de Clafis-ploeg, de ploeg van zijn neefje Evert. Arjan Stroetinga moest het namens die ploeg afmaken in de massasprint, maar moest daarin zijn meerdere erkennen in Gary Hekman. Jan Blokhuijsen eindigde op de derde plaats; Willem Hoolwerf werd op respectabele achterstand vierde.