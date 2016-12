Doelpunt Ali Akla naar de finale

Het doelpunt van Ali Akla in de maak. (foto: Mark van Hardeveld)



30 december 2016 13:27



De 2-0 van Ali Akla in de KNVB-bekerwedstrijd van IJsselmeervogels tegen Koninklijke HFC (3-1) maakt nog steeds kans op de titel Doelpunt van het Jaar. De door de KNVB genomineerde goal is inmiddels doorgedrongen tot de finale.



Daarin neemt de treffer van Akla het op tegen die van oud-IJsselmeervogels-speler Thomas Verheydt tijdens de KNVB-bekerwedstrijd van MVV tegen FC Volendam. Met een lob over ruim veertig meter verschalkte hij de doelman van de Volendammers. Lammert van Diermen, teammanager van IJsselmeervogels, heeft zijn keuze al gemaakt. ,,Als ik moet kiezen, kies ik voor die van Ali Akla. Dat is toch ook onze eigen man.’’



De winnaar wordt bepaald aan de hand van het aantal stemmen. U kunt uw voorkeur doorgeven via de twitterpagina van de KNVB. De stemming sluit morgenmiddag om 12.00 uur. Dan wordt dus duidelijk of de goal van Akla het volgens de stemmers mooiste doelpunt is van 2016.



