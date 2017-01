Mooie opbrengst kerstbussenactie KOEH

1



2 januari 2017 15:44



Tijdens de kerstdagen was er de jaarlijkse kerstbussenactie van Kom over en help.



In de kerken en in zorg- en wooncentrum De Haven stonden de bussen, waarin u een gift kon doen. Deze bussenactie heeft het prachtige bedrag van € 9.500,00 opgeleverd.



Dit geld zal geheel ten goede komen aan het welzijn van de kansarme kinderen in Moldavië. De organisatoren willen iedereen die hieraan bijgedragen heeft, hartelijk bedanken.



Indien u de bussen hebt misgelopen en u alsnog een gift wilt geven, kunt u deze overmaken op NL 65 INGB 0007461157 ten name van Kom over en help Bunschoten o.v.v.: ’Kerstgift’.