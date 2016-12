Definitieve locaties verzamelcontainers luiers en incontinentiemateriaal

1



30 december 2016 10:6



Op 27 oktober 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat vanaf januari 2017 luiers en incontinentiemateriaal apart worden ingezameld.



Er worden op drie plekken binnen de gemeente verzamelcontainers geplaatst, waar u kosteloos uw luiers en incontinentiemateriaal in kwijt kunt. De gemeente en ROVA hebben onderzocht welke locaties het meest geschikt zijn om deze containers te plaatsen.



Hieruit zijn de Oostsingel, Schubertstraat en de Tuinfluiter naar voren gekomen. Tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 22 december 2016 konden direct omwonenden reageren op deze locaties. Na deze inloopbijeenkomst zijn de Oostsingel (nabij kruising Oostsingel – Sluisweg) en de Tuinfluiter (nabij Albert Heijn) als definitieve locaties voor de verzamelcontainers vastgesteld. Op de voorgestelde locatie aan de Schubertstraat zijn verschillende reacties binnengekomen. Naar aanleiding van deze reacties is besloten om de verzamelcontainer te verplaatsen naar Albert Heijn op de Brahmslaan, nabij de kledingverzamelcontainer die hier staat.



Om vuurwerkschade met de jaarwisseling te voorkomen, worden de containers de eerste week van januari 2017 geplaatst.