Fietser aangereden door auto

Omstanders ontfermen zich over slachtoffer. (foto: Nesse Media)



28 december 2016 15:15



Op de kruising Groen van Prinsterersingel-Gerbrandysingel vond woensdagmorgen rond half elf een aanrijding plaats.



Een automobilist en een fietser kwamen met elkaar in botsing. De fietser, een oudere dame, raakte hierbij gewond. Het was woensdagmorgen mistig, maar het is niet bekend of dit de oorzaak van het ongeval was. Omstanders regelden het verkeer.