Gratis extra pmd-container voor gezin met zes of meer personen

28 december 2016 14:16



In de Bunschoter van vrijdag 23 december stond in het artikel ‘Voorlopig geen extra pmd-ronde’, dat inwoners die echt niet uitkomen met hun pmd-afval eventueel gratis een extra pmd-container kunnen bestellen.



Een aantal inwoners heeft namelijk geklaagd dat hun pmd-container na vier weken overvol zit. De opmerking dat zij een gratis pmd-container kunnen bestellen bij ROVA, kent echter een nuance. Dat kan alleen als uit de gemeentelijke administratie blijkt dat hun gezin uit zes of meer personen bestaat.