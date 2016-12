Aanleggen bootje eigen terrein Rengerswetering

1



28 december 2016 10:51



In Rengerswetering liggen veel woningen aan het water. Een deel van de bewoners heeft een kleine boot of heeft de intentie om een boot te kopen. Een enkeling ervaart dat de plasberm een belemmering vormt voor de boot. De vraag die daarbij wordt gesteld is of de gemeente of het waterschap de plasberm kan verwijderen.



De gemeente: ,,In de planvorming is gekozen voor een plasberm. Dit is gedaan vanuit veiligheidsoogpunt. Het water is aan de kant slechts circa 30 cm diep bij het streefpeil (=standaard waterpeil). Deze ondiepe strook is over een breedte van circa 1 meter vanaf de kant aanwezig. Daarna gaat de plasberm over in een talud. Op deze wijze kan men altijd staan langs de randen van de watergangen. Zo is de kans op verdrinking minimaal. Het nadeel is dat boten met een grote diepgang hierdoor niet dicht bij de kant kunnen komen. Het verdiepen van de plasberm is vanwege de aanwezige beschoeiing (eigendom waterschap) geen optie. Daarom is het advies om vanaf eigen terrein een zwevende steigerconstructie van circa 1 meter breed te maken. Deze constructie kunt u over de plasberm laten zweven, zodat uw boot hieraan kan worden aangelegd zonder de bodem te raken. Hiervoor moet u wel bij Waterschap Vallei en Veluwe een zogenaamde watervergunning aanvragen. Zie hiervoor www.vallei-veluwe.nl. De reden voor een vergunning is dat in en langs de watergangen de Keur geldt. Dit is een verordening met de regels die het waterschap hanteert bij de bescherming van onder andere watergangen.’’