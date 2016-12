Bunschoter overvaller op heterdaad aangehouden

1



26 december 2016 0:0



De politie heeft zaterdagochtend een 32-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg op heterdaad aangehouden nadat hij had geprobeerd een tankstation en een supermarkt te overvallen.



Omstreeks 06.40 kwam een gewapende overvaller de winkel van het tankstation aan de Bunschoterstraat in Hoogland binnenlopen. Een medewerkster hield het hoofd koel en gaf aan dat zij werken met een gesloten geldsysteem en daarom geen geld kan geven. Hierna verliet de overvaller zonder buit de zaak. Wel meldde hij nog dat hij dan naar een supermarkt in Nieuwland zou gaan. De politie werd hier direct over ingelicht.



Niet veel later wist de overvaller een supermarkt aan de Zonnewijzer binnen te komen, waar hij onder dreiging van een wapen geld eiste van het personeel. Dit werd niet gegeven. Met enkele pakjes sigaretten verliet hij de zaak, waarna hij in de omgeving kon worden aangehouden door de vooraf gealarmeerde politie. De man is overgebracht naar het bureau. Nader onderzoek wordt ingesteld.