Vandaag nagels lakken voor Tijn bij Jumbo van Wincoop

1



Reageer



0 reacties



24 december 2016 9:15



Hoewel Tijn ongeneeslijk ziek is en zijn levensverwachting minder is dan een jaar, wil hij zich samen met zijn ouders deze week inzetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen



voor Serious Request en aandacht te vragen voor zijn ziekte DIPG (hersenstamkanker).





Hij wil mensen uitdagen om hun nagels te lakken (en gelakt te laten tot Kerst) en 1 euro te doneren, of 5 of 10 euro te doneren aan zijn actie voor Serious Request, dit alles onder het mom van 'Lak aan DIPG'.



Jumbo van Wincoop steunt het goede doel. Vandaag is er de mogelijkheid om in de passage van Jumbo van Wincoop je nagels te laten lakken.